Милейший щенок хаски без прививок не смог очаровать сотрудников "Пулково"

Специалисты Россельхознадзора не пропустили в Северную столицу очаровательного щенка породы хаски. У пса не были проставлены необходимые прививки.

Кто-то в Петербурге остался без очаровательного щенка хаски. Малыш прибыл в Северную столицу по воздуху. Пес путешествовал на самолете самостоятельно в специальной клетке в грузовом отделении.

Однако милый вид не помог собаке пройти проверку сотрудников Управления Россельхознадзора. Как уточняют в пресс-службе ведомства, в документах на транспортировку нашли ошибку. Неправильно был оформлен ветеринарный сертификат. Бумага не соответствовала Единым ветеринарным требованиям при ввозе на территорию Евразийского экономического союза. Оказалось, что хаски не привили от бешенства.

Так как малыш не смог пройти проверку и попасть к хозяину в Петербурге, то ему придется перенести еще один полет до дома. Щенка вернут в Оренбург.

Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области