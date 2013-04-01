Сати Казанова рассказала, про "горе от ума" и жизнь по сердцу

На “Золотом граммофоне” Сати Казанова рассказала нашей съемочной группе, что в жизни ей приходится слушать больше, разум или сердце.

В этом году, на одной из самых главных российских церемоний музыкальных наград, на сцене Санкт-Петербурга Сати вручили ее первую личную статуэтку “Золотого граммофона”. До этого певица неоднократно получала эту серебряно-позолочченную награду, но будучи либо в группе “Фабрика”, либо в дуэте с Арсением, с которым, кстати, в прошлом году девушка как раз и разделила граммофон, полученный за песню “До рассвета”.

“Кроме шуток, я правда очень счастлива и состояние какое-то умиротворенного тихого личного счастья, что вот он и уже никуда не денется” - поделилась Сати с прессой после выступления, радостно целуя заслуженную награду, и подчеркивая, что для нее это особое событие.

Как известно Сати Казанова достаточно позитивный человек, ищущий гармонию в себе, в чувствах и в мире, о чем часто и поется в ее песнях. Например, в “Дуре” девушка поет о том, что нужно жить по сердцу, а не от ума. Нам стало интересно, были ли в жизни певицы случаи, когда все же лучше было послушать разум, а не чувства, и чем Сати все же больше руководствуется в своей жизни:

“Ах, если бы я могла жить и умела бы жить только по сердцу”, -мечтательно вздыхает певица - “я только мечтаю об этом, и всякое возможное практикую для этого, но очень много ума, от него много бед. Ум, он же для того придуман, чтобы он служил сердцу. То есть, это компьютер, который служит хозяину - а хозяин сердце, душа. А у нас стало у людей все наоборот, пока, по крайне-мере, но мы когда-нибудь все поменяем!”.

Видео: PiterTV

Дарья Молчанова, Михаил Аристократов, Шекер Аскералиева