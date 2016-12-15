Санкции против России ударят по энергетическим проектам США

Эксперты рассказали, какой ущерб понесет американская нефтяная отрасль из-за антироссийских санкций.

Вашингтон вновь ударил по американскому бизнесу антироссийскими санкциями. Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", ущерб от новых секторальных санкций понесут совместные нефтяные проекты США и России. Речь идет о совместных разработках "Роснефти" с компаниями-гигантами вроде ExxonMobil и Chevron. Совместные станции находятся в штате Нью-Мексико, а также канадской провинции Альберта. Детали сложившейся ситуации изданию пояснил эксперт Андрей Гордеев.

"Проекты могут даже заморозиться, поскольку присутствие компаний в списке хотя прямо и не запрещает, но все же бросает тень на российские компании и финансирование с их стороны. Другие контрагенты окажутся под давлением санкций, и предпочтут выйти из проектов. К окончательно разрыву сотрудничества санкции не приведут, но замораживание его вполне возможно. При этом на котировки заморозка ряда энергетических проектов не повлияет, поскольку наверняка найдутся производители, которые предложат недостающие объемы на рынке. В последнее время рынок приобрел практически иммунитет к геополитическим рискам. Резкого скачка цен ждать не приходится, а колебание в районе 50 долларов за баррель можно считать благом", - резюмировал аналитик.