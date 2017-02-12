Самый больной в мире человек: мужчина вызвал скорую, чтобы изнасиловать фельдшера

Сегодня, 12 февраля 2017 года в Саратове предъявлено обвинение мужчинам, которые пытались изнасиловать фельдшера скорой медицинской помощи, приехавшей на вызов

В Саратове задержаны несколько подозреваемых в незаконном лишении свободы фельдшера скорой медицинской помощи с намерениями последующего изнасилования. По результатам доследственной проверки уже возбуждено уголовное дело.

Как сообщает официальный источник, в настоящее время трём мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступлений. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу, — сообщается в региональном СУ СКР.



Напомним детали этого вопиющего инцидента. Накануне в Саратове фельдшер приехала на вызов в квартиру, где она обнаружила пятерых пьяных мужчин. Как только девушка вошла, 45-летний хозяин квартиры закрыл за ней дверь и приказал раздеться.



Видео: Piter.TV