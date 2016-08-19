США показали перехват американского самолета-разведчика российским истребителем Су-27

Американский разведывательный самолет пролетал в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, однако его поведение и скорость была признана не безопасной.

Сегодня, 24 июня, в США Европейское командование вооруженных сил выложило фотографии, на которых запечатлено сближение российского истребителя Су-27 и американского самолета-разведчика.

Согласно информации из комментариев под фотографией, инцидент произошел над Балтийским морем, когда американский самолет летел в международном воздушном пространстве и был перехвачен Су-27. В сообщении сказано, что взаимодействие было признано небезопасным из-за высокой скорости и плохого контроля над самолетом во время сближения.

По информации источника Fox News, Су-27 был вооружен ракетами. Один из американских депутатов охарактеризовал маневры российского истребителя как "провокационные". По его словам, Су-27 "беспорядочно летал", сообщает издание.

Напомним, что сам факт сближения двух самолетов произошел еще 19 июня, когда российский истребитель летел над Балтийским морем в 1,5 метрах от самолета американцев.

Фото: eucom.mil