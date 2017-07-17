СМИ: на Кубани дочка судьи отметила свадьбу на 2 млн долларов

На свадьбе девушки пели Басков и Меладзе, а молодоженам подарили "Бентли"

В Сети появилось видео, на котором видные звезды российской эстрады выступают на свадьбе дочери судьи из Краснодарского края. На кадрах видно, что на сцене стоит певец Николай Басков, обнимает женщину средних лет и говорит что-то вроде "Мама у невесты – огонь".

Видеозапись разместил на своей странице в Instagram адвокат Сергей Жорин. Он также сопроводил это видео пространным комментарием, в котором рассказывает, что свадьба судейской дочки обошлась в 2 миллиона долларов. Молодым подарили люксовый автомобиль марки "Бентли", а на вечеринке после регистрации брака выступали Николай Басков, Валерий Меладзе, Иосиф Кобзон и Вера Брежнева.

– Это не просто пир во время чумы. Это плевок Вам в лицо!!! Нет. Всем нам! Это не свадьба детей олигархов. Это свадьба дочери действующей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. И она не просто Судья, а Член президиума Краснодарского краевого суда и Заместитель председателя! Утритесь все, кто трудится за 20тыс р в месяц, по 8 часов каждый день. Утритесь коллеги, которые ссылаясь на действующее законодательство пытаются отстоять правду в Краснодарском краевом суде, – прокомментировал ролик адвокат.

Откуда у Сергея Жорина видеоролик и сведения о том, сколько денег потратила судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, и была ли это действительно свадьба ее дочери, неизвестно. Однако Сергей Жорин утверждает, что "это все, что нужно знать о Краснодарском правосудии".

Отметим, совет судей Краснодарского края не нашел оснований для проверки сообщений о роскошной свадьбе дочери председателя административной коллегии краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.

Иосиф Кобзон в комментарии радиостанции «Говорит Москва» заявил: «Какое вам дело до свадьбы? А вы не хотите узнать, простыня была на утро с красными пятнами или нет? Что за хамство вообще такое, вмешиваться в семью! Какой резонанс? Дурная история, дурные журналисты, которые только и ищут дерьмо всякое и гадости».

Видео: инстаграм Сергея Жорина