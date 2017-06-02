СМИ: директора Исаакия Ираду Вовненко заменят на мужчину

Пока всё на уровне слухов, и возможное снятие нового директора никак не аргументировано

СМИ распространили сообщение о том, что назначенную на пост исполняющей обязанности директора ГМЗ "Исаакиевский собор" Ираду Вовненко могут заменить на мужчину. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на источник в правительстве Санкт-Петербурга.

Конкретных причин, по которым Ираду Вовненко хотят заменить на директора мужского пола, не сообщается. Источник "Фонтанки", который имеет непосредственное отношение к принятию этого решения, сообщил лишь, что "руководители считают, что на этой должности должен быть мужчина".

Напомним, Ирада Вовненко не пробыла на должности и. о. "Исаакиевского собора" и недели – в качестве нового руководителя ее представили только 31 мая 2017 года.

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Видео: архив инстаграм