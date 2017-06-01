СМИ: Новая директриса "Исаакиевского собора" прославилась эротической прозой

В Петербурге у Исаакиевского забора сменился директор. На эту должность – пока в статусе исполняющей обязанности – назначена бывшая пиарщица музея и писательница Ирада Вовненко.
Новой директрисе ГМЗ "Исаакиевский собор" 44 года, она родилась в Ленинграде и здесь же окончила Институт культуры (на кафедре истории русского искусства), а затем – отделение немецкой филологии в СПбГУ.
В 2003 году Ирада Вовненко стала работать в музее "Царское село", среди прочего – принимала участие в работе над восстановлением Янтарной комнаты.
С 2006 года пишет книги. Среди ее текстов – детские книги и любовные романы. Ирада Вовненко – автор романов «Любовь и счастье добавлять по вкусу», "Любовь и другие диссонансы", «Влечение», «Дресс-код вдохновения» и «Открытка».
«Он никогда не искал особых эрогенных зон на ее теле. Он считал, что женщина является эрогенной зоной вся, целиком. Он мог быть как необыкновенно нежным, так и удивительно грубым. Однажды, в порыве страсти, он сильно ударил ее, оставил роскошнейший синяк, после чего бережно целовал вспухшую скулу, стоя на коленях, умоляя о прощении»
Дожили...цирк и его клоуны нервно курят в сторонке..
Дожили...цирк и его клоуны нервно курят в сторонке..