СМИ: Новая директриса "Исаакиевского собора" прославилась эротической прозой

Ирада Вовненко пишет про "вопросительные скулы" и "поцелуи в полную грудь"

В Петербурге у Исаакиевского забора сменился директор. На эту должность – пока в статусе исполняющей обязанности – назначена бывшая пиарщица музея и писательница Ирада Вовненко.

Новой директрисе ГМЗ "Исаакиевский собор" 44 года, она родилась в Ленинграде и здесь же окончила Институт культуры (на кафедре истории русского искусства), а затем – отделение немецкой филологии в СПбГУ.

В 2003 году Ирада Вовненко стала работать в музее "Царское село", среди прочего – принимала участие в работе над восстановлением Янтарной комнаты.

С 2006 года пишет книги. Среди ее текстов – детские книги и любовные романы. Ирада Вовненко – автор романов «Любовь и счастье добавлять по вкусу», "Любовь и другие диссонансы", «Влечение», «Дресс-код вдохновения» и «Открытка».

Цитата из книги Ирады Вовненко: