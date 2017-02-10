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В Купчино пенсионер жестоко убил женщину

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Пожилой мужчина избил до смерти свою знакомую во Фрунзенском районе. Злоумышленник задержан.

Накануне вечером, 9 февраля, житель Северной столицы поругался со своей знакомой. Между женщиной и 63-летним пенсионером разгорелся конфликт. Мужчина не смог сдержать свой гнев и накинулся на дамочку. Со всей силы он начал избивать знакомую и не смог остановиться. Пожилой мужчина нанес потерпевшей серьезные травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Женщина скончалась на месте происшествия.Об сообщает Петербургский дневник.

В данный момент возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали. В ближайшем будущем будет решен вопрос об его аресте. Также пенсионеру предъявят объявление. Правоохранители выясняют детали трагедии, осматривают место убийства. Что не поделили пожилой мужчина и погибшая, предстоит выяснить следователям.

Ранее мы сообщали, что скандалистка из петербургского суши-бара избила женщину-полицейского.
 

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Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

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