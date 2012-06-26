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Скандалистка из петербургского суши-бара избила женщину-полицейского
Сегодня, 10:05
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Ustsova
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Скандалистка из петербургского суши-бара избила женщину-полицейского

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Неадекватная дамочка учинила скандал к кафе. Сотрудница ведомственной охраны попыталась разрешить конфликт, но вместо этого получила несколько ударов в голову.

Сегодня ночью в одном из суши-кафе Невского района посетительница устроила дебош. Вероятно, женщина начала скандал, и сотрудники бара нажали тревожную кнопку. Для урегулирования конфликта приехала сотрудница вневедомственной охраны. Однако у нее не получилось утихомирить неадекватную дамочку. Вместо того, чтобы разрешить ситуацию мирным путем, скандалистка напала на женщину-полицейского и стала жестоко избивать. Она несколько раз ударила сотрудницу охраны в область головы. Об этом сообщает Life, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

После драки пострадавшая женщина-полицейский была вынуждена обратиться к медикам. Врачи диагностировали у потерпевшей закрытую черепно-мозговую травму, а также ушибы носа и лица. Сотруднице оказали всю необходимую помощь и отпустили домой. Выяснилось, что дебоширка живет в Петербурге и ранее не была судима.

Ранее мы сообщали, что неизвестный избил пенсионерку бейсбольной битой до комы из-за двух тысяч рублей

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Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

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