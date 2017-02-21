СКА разгромил подольский «Витязь»

В первом матче первого раунда плей-офф КХЛ хоккеисты из петербургского клуба обыграли противника со счетом 3:1

Первую шайбу в конце первого периода забил Антон Белов, успешно реализовав преимущество. Автор подачи – Евгений Дадонов. Во втором периоде игрок подольского «Витязя» Алексей Макеев сумел сравнять счет, забив шайбу в ворота петербуржцев, но уже через несколько минут Никита Гусев снова вывел армейцев вперед, забив вторую шайбу. Закрепил преимущество Евгений Дадонов в начале третьего периода. Остаток матча атаки СКА и «Витязя» были безрезультатны. Встреча закончилась разгромной победой клуба из Санкт-Петербурга в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина со счетом 3:1. Вторая игра 1/8 финала Кубка Гагарина состоится 23 февраля в Санкт-Петербурге.

Кубок Гагарина — награда, которая вручается команде-победителю серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Его разыгрывают 16 лучших команд регулярного сезона КХЛ в сериях до четырех побед.

Видео: instagram.com/balleronka