Глава Франции рассказал о необходимости помогать ВСУ.

Победа российской армии в региональном конфликте на Украине сведет авторитет Европы к нулю. Соответствующее заявление глава Елисейского дворца сделал в эфире местного телеканала France 2. Французский президент Эмманюэль Макрон заметил, что Париж сделает все необходимое для того, чтобы добиться поставленной цели, так как в противном случае жизнь обычных французских граждан сильно изменится. Речь идет о том, что больше невозможно будет говорить о том, что власти способны обеспечить населению безопасность.

Если Россия выиграет, это сведет авторитет Европы к нулю. Мы почувствовали это в Европе: цены на газ, ситуация в наших экономиках, стоимость зерна, экономическая дестабилизация являются следствие этой войны. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Макрон: военная промышленность Франции не готова к конфликту высокой интенсивности.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron