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Макрон: Европа потеряет авторитет при российской победе

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Глава Франции рассказал о необходимости помогать ВСУ.

Победа российской армии в региональном конфликте на Украине сведет авторитет Европы к нулю. Соответствующее заявление глава Елисейского дворца сделал в эфире местного телеканала France 2. Французский президент Эмманюэль Макрон заметил, что Париж сделает все необходимое для того, чтобы добиться поставленной цели, так как в противном случае жизнь обычных французских граждан сильно изменится. Речь идет о том, что больше невозможно будет говорить о том, что власти способны обеспечить населению безопасность.

Если Россия выиграет, это сведет авторитет Европы к нулю.  Мы почувствовали это в Европе: цены на газ, ситуация в наших экономиках, стоимость зерна, экономическая дестабилизация являются следствие этой войны.

Эмманюэль Макрон, президент Франции

Макрон: военная промышленность Франции не готова к конфликту высокой интенсивности.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron 

Теги: европа, победа, франция, эмманюэль макрон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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