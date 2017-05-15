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Россиянка попала в больницу в Тунисе с огромной гематомой

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Российская туристка попала в больницу в Тунисе и не может вернуться на родину

Жительница Санкт-Петербурга, которая в эти дни находится на отпуске в Тунисе, получила там серьезную травму и оказалась в больнице. Однако из-за ошибки страховой компании, как сообщают СМИ, она рискует оказаться на улице. 

На странице в Facebook о сложившейся ситуации рассказал друг семьи; он пишет, что 4 мая у женщины случился разрыв аневризмы среднемозговой артерии, из-за чего началось сильное кровоизлияние. Её госпитализировали, встал вопрос о транспортировке туристки на родину. 

Несколькими днями позднее у петербурженки случилось второе кровоизлияние. Состояние пациентки существенно ухудшилось. Лечение в тунисской клинике и перевозка пациентки резко подорожали. Теперь же врачи и вовсе грозятся просто выставить россиянку на улицу, поскольку страховая компания до сих пор не перечисляет необходимую сумму — 10 тысяч долларов.

Видео: архив

Теги: больница , российская туристка , россия , тунис
Категории: Новости России Происшествия

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