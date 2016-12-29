Россиянка погибла после ДТП в Таиланде

Врачи Пхукета несколько дней боролись за жизнь нашей соотечественницы, сбитой мотоциклистом

Трагедия произошла днем 13 января в Таиландском городе Пхукет.

29-летняя туристка из России переходила проезжую часть, когда ее сбил мотоцикл. Молодая женщина в тяжелом состоянии была доставлена в одну из местных больниц. Врачи неделю боролись за жизнь молодой россиянки, но спасти ее не удалось. От полученных травм женщина скончалась сегодня, 20 января.

Виновник аварии задержан. Им оказался один из местных жителей. Ему предъявлено обвинение за неосторожное вождение, повлекшее за собой гибель человека.

В посольстве РФ подтвердили информацию о смерти гражданки России.

Видео: YouTube/motoday s