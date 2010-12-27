Пьяная мать не заметила, что ее 5-летний сын вот-вот выпадет из окна

Росгвардия и МЧС спасли мальчика в Петербурге от падения с 8-го этажа

Накануне вечером сотрудники МЧС спасли ребенка от неминуемой трагедии – мальчика сняли с подоконника квартиры, расположенной на восьмом этаже многоквартирного дома.

Случилось это во вторник, 30 мая 2017 года, около пяти часов вечера. Стоящего на подоконнике мальчика увидели случайные прохожие. Неравнодушные петербуржцы позвонили в службу "112".

Прибывшие к дому по Индустриальному проспекту, 38-2, сотрудники вызвали МЧС и вскрыли квартиру. Войдя в неё, они сняли с подоконника открытого окна 5-летнего мальчика.

Как выяснилось, в этот момент в квартире находилась мать. Но она спала, будучи в состоянии глубокого алкогольного опьянения. 43-летнюю женщину доставили в полицию, ребёнка передали отцу.

Фото: архив