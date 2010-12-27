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Пьяная мать не заметила, что ее 5-летний сын вот-вот выпадет из окна
Сегодня, 11:20
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Moulin_
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Пьяная мать не заметила, что ее 5-летний сын вот-вот выпадет из окна

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Росгвардия и МЧС спасли мальчика в Петербурге от падения с 8-го этажа

Накануне вечером сотрудники МЧС спасли ребенка от неминуемой трагедии – мальчика сняли с подоконника квартиры, расположенной на восьмом этаже многоквартирного дома. 

Случилось это во вторник, 30 мая 2017 года, около пяти часов вечера. Стоящего на подоконнике мальчика увидели случайные прохожие. Неравнодушные петербуржцы позвонили в службу "112". 

Прибывшие к дому по Индустриальному проспекту, 38-2, сотрудники вызвали МЧС и вскрыли квартиру. Войдя в неё, они сняли с подоконника открытого окна 5-летнего мальчика.

 Как выяснилось, в этот момент в квартире находилась мать. Но она спала, будучи в состоянии глубокого алкогольного опьянения. 43-летнюю женщину доставили в полицию, ребёнка передали отцу.

Фото: архив

Теги: мать-алкоголичка , мчс , падение из окна , петербург , росгвардия , спасение ребенка
Категории: Новости СПб Происшествия

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