Рыцарский поступок жителя Смоленска попал на видео

Водитель внедорожника остановившись на дороге, помог перейти проезжую часть женщине с детьми

Данное видео было снято 13 января видеорегистратором на улице Николаева в Смоленске. Позднее оно было опубликовано на видеохостинге YouTube.

На кадрах видеоролика отчетливо видно как плотный поток автомобиля останавливается, чтобы пропустить пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе. Пешеходы бодро пересекают проезжую часть. Кроме женщины с двумя маленькими детьми, один из которых сидит в санках. На дороге асфальтовое покрытие и везти ребенка на санках женщине тяжело. И она остановилась перед дорогой в нерешительности.

Один из водителей, стоявших у пешеходного перехода, включил "аварийку" и вышел из машины. Он подошел к женщине, взял на руки санки с малышом и перенес ребенка на руках через дорогу. За ним перешла проезжую часть и сама женщина с ребенком постарше. После чего мужчина сел в свою машину и продолжил свой путь.

После того, как этот видеоролик опубликовали в интернете, и он стал набирать популярность, была установлена личность этого мужчины. Рыцаря узнали его коллеги, сотрудники СУ Следственного комитета. Им оказался подполковник юстиции, старший следователь - криминалист 38-летний Михаил Коршаков.

Сам герой этого видеосюжета не считает свой поступок чем-то необычным. По его мнению, так должен поступать любой мужчина.

Видео: YouTube/дорожные происшествия