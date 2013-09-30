У арестованного ректора смоленского вуза нашли золоченый унитаз и шапку Мономаха

Ему предъявлено обвинение в присвоении и растрате.

У ректора Смоленского университета спорта Георгия Греца в ходе следственных мероприятий обнаружили золоченый унитаз, нож со свастикой и копию шапки Мономаха. Об этом информирует Telegram-канал "Подъем".

Помимо указанных предметов у мужчины были обнаружены множество чучел животных, иностранная валюта, а также пневматическое оружие.

Напомним, Греца вместе с директором структурного подразделения вуза задержали 16 декабря по делу о присвоении и растрате. По версии следствия, с июня 2020-го по июнь текущего года растратил более полутора миллиона рублей, а также организовал в здании высшего учебного заведения майнинговую ферму. Сейчас Грец находится в следственном изоляторе.

Ранее ректора Казанского федерального университета обвинили в убийстве по найму.

Фото: Telegram / Подъем