Его задержала полиция.

В Смоленске мужчина устроил стрельбу во дворе многоквартирного дома. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел 9 марта на улице Фрунзе. Жители домов услышали несколько выстрелов и позвонили в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали 40-летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Он стрелял из пистолета Макарова в воздух, пострадавших нет.

Мужчину задержала полиция. Выясняются причины происшествия. Сам задержанный не объяснил свои мотивы.

Ранее мы сообщали, что мужчина избил лифт в Казани.

Видео: Telegram / SHOT