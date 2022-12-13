В Смоленске мужчина устроил стрельбу во дворе многоквартирного дома. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел 9 марта на улице Фрунзе. Жители домов услышали несколько выстрелов и позвонили в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали 40-летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Он стрелял из пистолета Макарова в воздух, пострадавших нет.
Мужчину задержала полиция. Выясняются причины происшествия. Сам задержанный не объяснил свои мотивы.
Ранее мы сообщали, что мужчина избил лифт в Казани.
Видео: Telegram / SHOT
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