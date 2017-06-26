Город отремонтирует Дунайский путепровод почти за 70 млн рублей

Власти города подвели итоги конкурса на ремонт Дунайского путепровода. Дорожными работами займется ЗАО "Экодор". Общая сумма контракта составляет 69,9 миллиона рублей. Данные об этом появились на сайте госзаказа в понедельник, 26 июня.
Контракт включает в себя целый перечень работ. В том числе замену асфальтобетонного покрытия и обновление деформационных швов. Кроме того, подрядчик нанесет разметку и восстановит защитный слой бетона карнизных блоков. Работы продолжатся до 1 декабря 2017 года.
Дунайский путепровод находится во Фрунзенском районе. Сооружение пересекает Малую Балканскую улицу и Витебский проспект.