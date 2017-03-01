Рейс из Петербурга в Доминикану задерживают на 10 часов

Сообщается, что рейс задерживают из-за неисправности самолета

Из-за неисправности самолета, который должен был вылететь из Пулково в Доминиканскую республику ранним утром 1 марта 2017 года, рейс задержан более чем на десять часов.

Как пишет "Фонтанка", рейс компании Azur Air задержан из-за неисправности. Борт должен был подняться в воздух в четыре часа утра, однако на момент публикации материала его вылет перенесен на 14.00 первого марта.

В колл-центре компании Azur Air прокомментировали, что информация о времени вылета должна появиться сегодня в 13.00. Там также уточнили, что рейс ZF 7877 был отменен из-за технической неисправности авиалайнера. Сейчас решается, будет ли подан другой борт, или пассажиры полетят на отремонтированном самолете.

Видео: архив