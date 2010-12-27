Рада лишила украинцев бесплатной медецины

"Медицинская реформа" грозит украинцам лишением доступа к услугам в сфере здравоохранения. Представители Верховной рады раскритиковали такую инициативу правительства за то, что она бьет по наиболее уязвимым слоям населения.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", парламент Украины одобрил в первом чтении законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств. Но не обошлось без скандала. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко потребовал переголосовать законопроект, так как карточка депутата Артема Витко проголосовала за инициативу без непосредственного участия депутата.



На своей странице в Facebook Ляшко опубликовал гневный пост, в котором пристыдил спикера рады Андрея Парубия за то, что тот не внял его совету и не поставил закон на переголосование, ведь речь идет о жизни людей.



Соратник лидера радикалов Игорь Мосийчук также выразил негодование. Он отметил в соцсети, что голосование произошло "антиконституционным способом"."Это всё, что вы должны знать о европейской медреформе от пани Супрун!!!" - подчеркнул он.



Депутат убежден в том, что "речь идет не о медреформе, о централизации и распределении бабла".



А вот депутат Рады и экс-губернатор Закарпатья Виктор Балога уверен, что несмотря на то, что документы нуждаются в доработке, это движение вперед. По его мнению, отрасль нуждается в переменах, потому что "без них от украинской медицины останется только название".



Ярый критик Минздрава Украины депутат Олег Мусий считает, что реформу Супрун следовало бы назвать "О полном лишении граждан Украины каких-либо финансовых гарантий получения медицинской помощи".