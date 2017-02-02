Кровельщик сорвался с крыши детского сада и разбился насмерть в поселке Солнечное

Молодой приезжий из Азербайджана занимался кровлей детского сада на дачной улице, когда сорвался и упал на землю. Его травмы оказались несовместимы с жизнью.

В среду, 1 февраля, около пяти часов вечера несчастный случай произошел в детском саду на Дачной улице в поселке Солнечное. В одном из зданий детского учреждения проводили кровельные работы. На крыше трудился 27-летний гражданин Азербайджана. По неизвестным причинам молодой человек сорвался с крыши. Он упал на землю с высоты шести метров. Однако приземление оказалось совсем не удачным. Кровельщик получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте.

Тело иностранца направили в морг. Следственный комитет выясняет обстоятельства трагедии. Мужчина был опытным работником: он возглавлял бригаду одной из фирм.

Накануне в Купчине нашли висящий на батарее труп мужчины. Тело нашли в одной из парадных на Бухарестской улице. Личность погибшего не известна. В момент смерти на нем была зимняя тельняшка, кофту и куртка. На пальцах левой руки нашли татуировки. Специалисты в морге определяют причины его смерти. Следователи узнают обстоятельства трагедии.