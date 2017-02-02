В Купчине нашли висящий на батарее труп мужчины

В одной из парадных Фрунзенского района нашли тело мужчины. Труп висел на батарее отопления в петле из шнурков от ботинок.

Ужасающее зрелище ожидало жителей дома 124/56 на Бухарестской улице. На лестничной клетке было обнаружено бездыханное тело. Мужчина висел на батарее отопления. Труп был привязан к ней шнурками от ботинок.

Информации о личности погибшего нет. На вид ему 30-35 лет. Он был одет в морскую зимнюю тельняшку, кофту и куртку. На левой руке нашли две татуировки на пальцах.

Тело направили в морг. Специалистам предстоит выяснить обстоятельства смерти незнакомца. Следственный комитет проверяет обстоятельства происшествия. В частности, идет работа по определению личности погибшего.

В понедельник, труп азиата в одном ботинке нашли на улице Бабушкина. Тело нашли около дома. При осмотре следов насильственной смерти на нем не обнаружили. Специалисты судебной медицины занялись определением причины смерти. А полиция работала над установлением его личности. Погибший был одет в джинсы и спортивную кофту. На ногах был только один ботинок.