Труп азиата в одном ботинке нашли на улице Бабушкина

Тело неизвестного мужчины без признаков жизни нашли около дома 133 на улице Бабушкина. Внешне на трупе не нашли следов насильственной смерти.

В воскресенье, 29 января. Около часа дня в полицию невского района позвонили перепуганные горожане, которые наткнулись на тело мужчины без признаков жизни. Незнакомец лежал на кухне квартиры на первом этаже дома 133 на улице Бабушкина. На вид мужчине было около 40 лет. Кроме того, он был азиатской внешности.

При беглом осмотре признаков насильственной смерти на его теле не нашли. Труп отправили в морг, чтобы эксперты определили причину смерти незнакомца. А вот правоохранительным органам предстоит выяснить личность мужчины. В момент смерти он был одет в спортивную кофту и джинсы, но только в один левый ботинок. Обстоятельства инцидента выясняются.

Но этот труп оказался не единственным в воскресенье. В четыре часа в полицию обратились сотрудники охраны гаражного кооператива в доме 53 на Малой Балканской улице. В одном из боксов бойцы нашли мертвого гражданина Узбекистана. Погибшему было 33 года. На его теле также не нашли следов насильственной смерти.

По факту двух загадочных случаев Следственный комитет проводит проверки.