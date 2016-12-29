Пять мифов о передаче Исаакиевского собора Церкви

В Петербурге продолжаются дискуссии вокруг решения губернатора города о передаче Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Канал Piter.TV проанализировал основные мифы, которые зародились вокруг этой истории.

В Петербурге продолжаются споры и даже общественные волнения из-за грядущей передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Нередко эти дискуссии ведутся не на самом культурном уровне: кому-то в аргументации не хватает знаний, кому-то - вежливости. Так, недавно мы писали, что в ЗакСе депутаты подрались из-за передачи Исаакиевского собора РПЦ. А до этого группа граждан проявила себя спорным поступком: тогда на Исаакиевском соборе вывесили баннер "Не РПЦ" (фото). Кроме того, в риторике спорщиков нередко возникают устойчивые образы и тезисы, которые не имеют ничего общего с действительностью. Их даже используют и публикуют авторитетные СМИ: как "прокремлевские", так и "оппозиционные". Канал Piter.TV изучил основные мифы, созданные противниками передачи храма РПЦ. Порой за ними не стоит никаких фактов.

Заметим, что наше издание не занимает чью либо сторону в этих баталиях. Более того, многие претензии к власти бесспорно являются адекватными и взвешенными (почему чиновники не спросили мнения горожан и экспертов? где город найдет деньги на регулярную реставрацию храма? что будет с сотрудниками музея?). Однако мы решили критически взглянуть на самые очевидные заблуждения, которые существуют в полемике вокруг Исаакия.

1. РПЦ хочет нажиться на дорогих билетах на вход в Исаакиевский собор.

С первых минут после заявления губернатора о желании передать храм в ведение Церкви противники этого решения стали упрекать иерархов в корыстолюбии. Только ленивый не подсчитал прибыль музея от билетов и экскурсий. Например, Алексей Венедиктов (главный редактор "Эхо Москвы") разместил у себя в блоге такие подсчеты, заявив, что деньги эти, видимо, пойдут в карман священников и их начальства.

Проблема в том, что представители Санкт-Петербургской Митрополии и Патриархата еще до передачи Исаакиевского собора несколько раз заявляли: РПЦ сделает вход в храм бесплатным и для прихожан, и для туристов. Более того, этот факт подтвердил и лидер движения против передачи собора Церкви в Петербурге - "яблочник" Борис Вишневский. Однако оппозиционные СМИ его не услышали, и продолжили "гнуть свою линию". Так, сведения о том, что РПЦ планирует нажиться на доходах Исаакиевского собора от билетов на вход появились на страницах Meduza.io.

Музейщики пытаются сохранить наше культурное наследие, а у РПЦ свои задачи. Насколько я себе представляю, РПЦ будет брать деньги за просмотр Исаакиевского собора. Что будет с этими деньгами дальше — пойдите проследите. Насколько важен этот собор для РПЦ, я сказать не могу, но понимаю, что доходы здесь будут гораздо больше, - пишет архитектор и реставратор Александр Попов.

Однако издание не стало заниматься простейшим факт-чекингом. И опубликовало очевидную дезинформацию. Как результат, по социальным сетям этот миф гуляет до сих пор. Хотя по факту храм станет еще более доступным для туристов, чем был при "музейных хозяевах".

2. Мировой опыт на стороне противников передачи храма Церкви. Россия снова проявила себя как дремучая страна.

Сотни людей поспешили в своих комментариях назвать решение губернатора вызовом европейским либеральным ценностям. Мол, во всех светских государствах секуляризация набирает обороты, а у нас идут обратные процессы. В той же публикации Meduza.io эксперт предложил городским властям посмотреть на "итальянский опыт".

Вот только именно мировой опыт (в частности, итальянский), говорит нам об обратном. Крупнейшие храмы мира - Собор Парижской Богоматери (Париж) и Собор святого Петра (Ватикан) принадлежат именно Католической церкви. Причем французский храм в свое время передавался в ведение города, но потом был снова возвращен Церкви. Оба объекта не испытывают проблем с реставрацией, уходом и финансированием.

Официальной позицией ЮНЕСКО является мнение о необходимости передачи всех культовых сооружений представителям местных конфессий (в противном случае культурные объекты не рекомендуется вносить в список памятников мирового значения). Эта позиция подкреплена конкретными нормативными аками, под которыми свою подпись в 90-е ставили и представители власти РФ.

автор: yariddick, Instagram

3. Передача храма Русской Православной Церкви противоречит Конституции.

Наверное, самый абсурдный и наиболее часто употребляемый миф вокруг истории с Исаакием. Этот тезис содержится в нашумевшем письме Санкт-Петербургского союза ученых, он же встречался на плакатах участников митинга на крыльце храма, прошедшего недавно. О каких конкретно статьях Конституции говорят общественники, не очень понятно. Возможно, они имеют в виду гарантированный гражданам светский характер государства РФ. Однако это слишком общий пункт Главного Документа, чтобы применять его к конкретной ситуации.

Другое дело - закон "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" 2010 года. Ознакомьтесь с его текстом, и все вопросы о законности данного шага отпадут сами собой. К слову, закон Федеральный - не Конституция, конечно, но тоже неплохо.

4. С передачей храма Церкви экскурсоводы лишатся работы, а туристы - качественных экскурсий.

Слова о том, что в ведении РПЦ Исаакиевский собор утратит музейные функции кажутся явным и нескрываемым преувеличением. Речь идет лишь о смещении акцентов, когда из "музея-храма" Исаакий превратится в "храм-музей". При этом нет сомнений, что в соборе останутся и экскурсии, и тематические научные мероприятия. Чтобы в этом убедиться, можно посмотреть на опыт регионов. Будь то Софийский собор в Великом Новгороде, будь то Успенский кафедральный собор во Владимире - в этих и других храмах регулярно проводятся качественные экскурсии и ведется плотная научная работа с местными музеями-заповедниками. А в Антониевом монастыре Новгородской области существует культурно-просветительский центр, в котором проходят всероссийские и международные научные конференции. Статус "принадлежности РПЦ" не мешает музейной деятельности крупнейших культурных объектов, которые в разы старше Исаакия.

Автор: uz_ks, Instagram

5. Церковь может уничтожить или изуродовать храм: ведь священники не знают, как за ним следить.

Мы снова возвращаемся к комментарию реставратора и архитектора Александра Попова изданию Meduza.io. В нем спикер говорит о том, что Церковь может изменить внешний вид храма по своему желанию. В качестве примера исследователь приводит опыт малых церквей Русского Севера, которые были "обшиты сайдингом" после передачи РПЦ. В других источниках муссируется тема возможного "нарушения влажностного режима" в ходе богослужения от обилия верующих и зажжения свечек. Якобы после этого со стен посыпется штукатурка, а колонны обязательно потрескаются.

Банальная логика перечеркивает оба этих аргумента. Странно, что реставратор Александр Попов не знает простых правил игры на рынке памятников архитектуры в Санкт-Петербурге. Вообще-то внешний вид Исаакиевского собора находится под строгим контролем КГИОП и десятка градозащитных организаций, так что перед любой попыткой "обшить сайдингом" храм представители Церкви будут вынуждены пройти через длинную череду инстанций. Так что внешний вид собора на 100% находится под защитой государства и общественности.

Ну а что касается вреда от богослужений и зажженных свечек, то эта "антропогенная нагрузка" вряд ли увеличится даже после передачи РПЦ. Можно зайти на сайт собора и убедиться, что и сейчас там ежедневно (иногда - несколько раз на дню) проводятся службы. А что касается зажженных свечей - можно просто зайти внутрь храма и увидеть: есть ли они там при "музейном статусе" или нет.

Заметим, что редакция канала Piter.TV неоднократно становилась площадкой для высказывания противников передачи храма Русской Православной Церкви. Мы разделяем обеспокоенность многих граждан "белыми пятнами" вокруг этой истории и отсутствием в открытом доступе конкретной программы управления собором со стороны РПЦ. Однако мы призываем граждан быть аккуратными при использовании громких фраз в ведении очередных "интернет-войн". Очень может быть, что ваш аргумент соткан из воздуха и не имеет за собой никакого веса.

Учитесь проверять факты, друзья!

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