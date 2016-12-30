Полиция не трогает горожан, собравшихся на митинг у Исаакиевского собора

Кажется, встреча горожан с депутатами-оппозиционерами плавно перерастает в импровизированный митинг.

Анонсированный в социальных сетях митинг против передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви, похоже, все-таки состоялся. В эти минуты у стен одного из главных храмов Северной столицы собираются сотни людей. По данным корреспондента Piter.TV, обсудить судьбу Исаакия пришли около 300 человек. Причем время от времени толпу покидают небольшие группы людей, а на их место приходят новые. Люди жалуются на морозную погоду и не самое удобное время начала мероприятия.

Заметим, что организаторы мероприятия настаивали о том, что речь идет не о митинге, а о встрече депутатов с гражданами, недовольными происходящим с храмом-музеем. Однако в толпе можно увидеть и плакаты, и транспаранты и даже флаги политических организаций. Причем среди протестующих есть и сторонники передачи храма Церкви: все смешалось на площади перед Исаакием.

В распоряжении Канала Piter.TV оказались первые видео с места события. На них можно заметить работу нескольких десятков полицейских, которые пока что просто охраняют зону импровизированного митинга. Петербуржцы в социальных сетях выражают опасения, что правоохранители применят силу против митингующих, но пока что все проходит без ЧП.

Видео: Канал Piter.TV