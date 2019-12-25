Территорию на набережной Чёрной речки обновили по программе "Петербургские дворы"

На территории появилась детская спортивно-игровая площадка.

Ещё один двор в Приморском районе приобрел новый облик по адресу: набережная Чёрной речки, 31. Работы велись в рамках программы "Петербургские дворы", сообщили в пресс-службе вице-губернатора Евгения Разумишкина.

На территории появилась детская спортивно-игровая площадка.

Для жителей установили карусели, балансиры, различные качалки, беседки, песочницу, а также детское спортивное оборудование, включающее тренажеры и баскетбольную башню.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Юты Бондаровской завершается благоустройство по программе "Петербургские дворы".

Фото: Пресс-служба администрации Приморского района