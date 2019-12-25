  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Территорию на набережной Чёрной речки обновили по программе "Петербургские дворы"
Сегодня, 11:15
264
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Территорию на набережной Чёрной речки обновили по программе "Петербургские дворы"

0 0

На территории появилась детская спортивно-игровая площадка. 

Ещё один двор в Приморском районе приобрел новый облик по адресу: набережная Чёрной речки, 31. Работы велись в рамках программы "Петербургские дворы", сообщили в пресс-службе вице-губернатора Евгения Разумишкина.

На территории появилась детская спортивно-игровая площадка. 

Для жителей установили карусели, балансиры, различные качалки, беседки, песочницу, а также детское спортивное оборудование, включающее тренажеры и баскетбольную башню.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Юты Бондаровской завершается благоустройство по программе "Петербургские дворы".

Фото: Пресс-служба администрации Приморского района

Теги: благоустройство, санкт-петербург
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии