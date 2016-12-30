Борис Вишневский анонсировал большой митинг по защите Исаакиевского собора

Сегодня пройдет встреча депутатов ЗакСа с противниками идеи о передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви.

13 января в 18:00 на ступенях Исаакиевского собора пройдет акция в формате встречи противников передачи храма Русской Православной Церкви с депутатами Алексеем Ковалевым, Борисом Вишневским и Максимом Резником.

По мнению Бориса Вишневского, нет никаких причин для того, чтобы превращать Исаакиевский собор в приходской храм.

"Нет никаких оснований изменять давно сложившуюся спокойную ситуацию, при которой в Исаакиевском соборе находится государственный музей, и при этом спокойно ведутся богослужения - 640 служб в год, практически по 2 в день. И никто не ущемляет права верующих, никто не препятствует им свободно там молиться. Кроме того, собор строился на государственные деньги и всегда был государственным, никогда не передавался церкви, никогда не был приходским храмом. И нет ни малейших оснований менять его статус", - утверждает депутат.

Борис Вишневский уверен, что памятник архитектуры будет парализован при новых хозяевах, так как Церковь, по его мнению, содержать собор не хочет и может переложить эту обязанность на горожан.

"Епархия открыто заявляет о том, что не собирается содержать его и сохранять как памятник архитектуры, что это расходы пойдут на городской бюджет. Сегодня эти расходы компенсируются за счет доходов от деятельности музея. Но музей будет практически парализован, потому что здание передадут церкви, и по закону государственное учреждение в этом случае подлежит оттуда выселению, а единственный экспонат, который показывает музей – это сам Исаакиевский собор. Это значит, что платить за все придется городу", – говорит Борис Вишневский.

По словам, Бориса Вишневского, забота церкви о правах верующих должна проявляться хотя бы в восстановлении разрушенных храмов.

"Федеральное законодательство требует, в случае, если религиозной организации передается объект культурного наследия, она обязана взять на себя все расходы по его содержанию, сохранению как памятника. Церковь делать этого не хочет и открыто об этом говорит, значит, она не имеет никаких прав его получить", - утверждает Борис Вишневский.

У политиков уже составлен план борьбы, который они собираются обсудить с гражданами.

"В ближайших планах, конечно же, подача исков в суд на юристов. Мы уже подготовили первый вариант. Также организация большого и согласованного митинга и другие действие по защите Исаакиевского собора", - делится политик.

