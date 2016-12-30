На Исаакиевском соборе вывесили баннер "Не РПЦ" (фото)

Активисты хотели повесить на соборе большую надпись, но под пристальными взглядами полиции повесили только одну его часть.

В Северной столицы активисты вступили в бой за Исаакиевский собор, который Смольный решил все-таки передать Русской православной церкви. Активисты движения "Весна" повесили на соборе плакат "Не РПЦ".

Баннер расположился на колоннаде Исаакия. Как рассказали сами активисты "Фонтанке", они хотели повещать три плаката, который образовали бы лозунг: "Слава богу не РПЦ". Но за действиями активистов пристально следили сотрудники полиции. И они решили не рисковать и повесили только один баннер.

Сегодня директор Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров рассказал, что на передачу собора в собственность РПЦ может уйти два или три года. Но вместе с тем, он опасается, что после передачи Исаакий перестанет существовать как музей.

Ранее СМИ сообщили о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Чуть позже епархия уточнила, что не подавала дополнительных заявок на возвращение Исаакиевского собора. Однако накануне стало известно, что архитектурный памятник все-таки передадут церкви.

Фото: Twitter / Dave Frenkel, МайяВольф