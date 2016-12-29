В ЗакСе депутаты подрались из-за передачи Исаакиевского собора РПЦ

Представители партий "Единая Россия" и "Яблоко" устроили стычку во время принятия постановления в поддержку передачи Иссакия церкви.

Страсти вокруг Исаакиевского собора и его передачи Русской православной церкви не утихают. Пока активисты собирают подписи и устраивают митинги, в Законодательном собрании города произошла стычка из-за принятия постановления в поддержку передачи собора РПЦ.

Документ подготовили представители "Единой России" и ЛДПР. Однако представитель "Яблока" Михаил Амосов выступил против него и заявил. Что хочет внести поправки. Однако спикер ЗакСа Вячеслав Макаров не обратил на это внимание. Тогда народный избранник начал скандировать и ходить по залу заседания. Он все время повторял: "Это не по-христиански! Я за поправки, дайте сроки на поправки!".

Через пяти минут его окружили депутаты. В основном это были представители "Единой России". Юрий Бочков и Сергей Купченко даже взяли разбушевавшегося народного избранника за руки. Но тот вырвался и продолжил ходить по залу. Конфликт вскоре завершился, не в пользу Амосова.

На прошлой неделе около собора прошла акция. Полиция не трогала горожан, собравшихся на митинг у Исаакиевского собора.