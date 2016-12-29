Акция по защите Исаакиевского собора на Марсовом поле все-таки состоится

Смольный запретил проведение митинга против передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Однако мероприятие все равно состоится, пускай и в другом формате.

Организаторы акции "Вставай на защиту Исаакия" на Марсовом поле оперативно отреагировали на запрет Смольного. Как написала "Фонтанка", комитет по законности и правопорядку отказал депутатам-оппозиционерам и гражданским активистам митинговать на столь острую тему в центре города. Однако Максим Резник и его единомышленники уверили своих сторонников, что акция протеста все-таки состоится. Впрочем, она пройдет в формате "Гайд-Парка". Ранее подобные "народные сходы" проводились из-за "моста Кадырова" и после гибели оппозиционера Бориса Немцова. Организаторы схода против передачи храма Русской Православной Церкви не исключают, что их ждут санкции со стороны полиции. Однако вряд ли это будет что-то кроме банальных штрафов за превышение допустимой численности.

В ближайшее время общественники проинформируют Смольный о своем решении. После этого в СМИ появится информация об окончательном формате акции на Марсовом поле и времени ее проведения. Ранее мы писали, что полиция не трогает горожан, собравшихся на митинг у Исаакиевского собора.