Владимир Путин заявил о планах террористов дестабилизировать ситуацию в РФ

По словам президента, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что ИГИЛ готовит новые планы по дестабилизации Центральной Азии и южных регионов России. Заявление было сделано Владимиром Путиным на саммите стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.
Президент сообщил, что в этих странах действуют подпольные ячейки террористов. Чтобы противостоять этой угрозе, необходимо усилить сотрудничество стран-членов ШОС, добавил Владимир Путин.
Также российский лидер отметил, что в связи с этими планами террористов спецслужбы стран ШОС должны укрепить координацию. Это должно произойти, в частности, по линии Региональной антитеррористической структуры (РАТС ШОС). Путин добавил, что боевики ведут свою деятельность с «афганской земли».
Фото: https://vk.com/vladimirputin_rf