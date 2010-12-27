Владимир Путин заявил о планах террористов дестабилизировать ситуацию в РФ

По данным "ТАСС", Владимир Путин заявил о том, что боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» вынашивают планы дестабилизировать обстановку на юге нашей страны и странах Центральной Азии.

По словам президента, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что ИГИЛ готовит новые планы по дестабилизации Центральной Азии и южных регионов России. Заявление было сделано Владимиром Путиным на саммите стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.



Президент сообщил, что в этих странах действуют подпольные ячейки террористов. Чтобы противостоять этой угрозе, необходимо усилить сотрудничество стран-членов ШОС, добавил Владимир Путин.



Также российский лидер отметил, что в связи с этими планами террористов спецслужбы стран ШОС должны укрепить координацию. Это должно произойти, в частности, по линии Региональной антитеррористической структуры (РАТС ШОС). Путин добавил, что боевики ведут свою деятельность с «афганской земли».

Фото: https://vk.com/vladimirputin_rf