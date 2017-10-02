ФСБ опубликовали видео с задержания членов ИГ

В Москве были задержаны члены террористической группировки.

2 октября сотрудниками Федеральной Службы Безопасности (ФСБ) в Москве были задержаны члены террористической группировки ИГИЛ (запрещенной в России организации), сообщила пресс-служба ведомства.

По версии ФСБ, задержанными руководили иностранный эмиссары. Они выступают за насильственные воссоединение всех мусульман для объединения «всемирного исламского халифата». Задержанные планировали совершить ряд терактов в местах с большой проходимостью и в транспортной инфраструктуре.

На видео задержанные признаются, что взрывные устройства были произведены их руками и планировались к приведению в действие.

"Это вам принадлежит? - Да. - Желаете выдать добровольно? - Да. - Что это? - Взрывчатка. - Взрывчатка или бомба самодельная? - Бомба", - отвечает один из мужчин оперативнику.

На последующие вопросы, задержанные так же ответили утвердительно. У экстремистов были изъяты взрывные устройства, отдельные детали для изготовления взрывчатки, средства связи и два пистолета ПМ-9мм. Данные не разглашаютсфя в интересах следствия, стоит вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: ФСБ России