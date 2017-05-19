Прорвало трубу с горячей водой на Ланском шоссе

Очевидцы сообщают о прорыве трубы на Ланском шоссе. Улицу заливает горячей водой.

Пятница, 19 мая, не обошлась без коммунальной аварии в Северной столице. Трубу прорвало на Ланском шоссе. Горячая вода из повреждения залила проезжую часть, тротуар и газон. Район опасен для пешеходов и автомобилистов.

В сети появилось видео с места события. Экстренная бригада уже работает в районе повреждения. Проезд по дороге еще не перекрыли. Хотя вода залила проезжую часть. Что может привести к травмированию людей и повреждению транспортных средств. ВОзможно, в данный момент дорогу уже перекрыли.

Водителям, припарковавшим свои автомобили на Ланском шоссе советуют проверить железных коней, пока они не "сварились". Также нужно опасаться подмыва грунта. Горячая вода легко может унести часть земли из-под асфальта. Тогда припаркованные или проезжающие машины рискуют провалиться под землю. О похожем инциденте накануне рассказывали на Piter.tv. В переулке Макаренко машина провалились под землю.

Также накануне прорвало трубу в другой части города: На Савушкина кипяток из поврежденной трубы залил остановку и дорогу.

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