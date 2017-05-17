Кипяток из поврежденной трубы залил остановку и дорогу на Савушкина

Очевидцы сообщают, что около дома 126 на улице Савушкина образовалась огромная лужа кипятка. Горячая вода залила газон, тротуар, остановку и проезжую часть.

В среду, 17 мая. В Северной столице произошла очередная коммунальная авария. На этот раз труба прохудилась в Приморском районе в районе дома 126 на улице Савушкина. Как сообщают очевидцы, там разлилась горячая вода. Инцидент произошел около половины третьего дня.

Кипяток сначала появился на газоне. От покрытой травы лужайки начал подниматься пар. Затем вода вылилась на тротуар. Из-за этого стала недоступна остановка общественного транспорта. Следом кипяток начал заливать проезжую часть.

На опубликованном видео еще нет аварийных служб. Однако свидетели рассказывают, что полиция и МЧС прибыли на место очень быстро. Опасную зону обнесли ограждением.

Также стало известно о другой коммунальной аварии. Напротив ома 46 на улице Подводника Кузьмина образовалась лужа на проезжей части. Водители объезжают место ЧП по тротуару.

Из-за холодного мая в Северной столице продлили отопительный сезон. Накануне Piter.tv сообщал, что со среды Петербург перейдет на периодическое протапливание.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург