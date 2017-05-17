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Кипяток из поврежденной трубы залил остановку и дорогу на Савушкина

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Очевидцы сообщают, что около дома 126 на улице Савушкина образовалась огромная лужа кипятка. Горячая вода залила газон, тротуар, остановку и проезжую часть.

В среду, 17 мая. В Северной столице произошла очередная коммунальная авария. На этот раз труба прохудилась в Приморском районе в районе дома 126 на улице Савушкина. Как сообщают очевидцы, там разлилась горячая вода. Инцидент произошел около половины третьего дня.

Кипяток из поврежденной трубы залил остановку и дорогу на Савушкина

Кипяток сначала появился на газоне. От покрытой травы лужайки начал подниматься пар. Затем вода вылилась на тротуар. Из-за этого стала недоступна остановка общественного транспорта. Следом кипяток начал заливать проезжую часть.

На опубликованном видео еще нет аварийных служб. Однако свидетели рассказывают, что полиция и МЧС прибыли на место очень быстро. Опасную зону обнесли ограждением.

Кипяток из поврежденной трубы залил остановку и дорогу на Савушкина

Также стало известно о другой коммунальной аварии. Напротив ома 46 на улице Подводника Кузьмина образовалась лужа на проезжей части. Водители объезжают место ЧП по тротуару.

Кипяток из поврежденной трубы залил остановку и дорогу на Савушкина

Из-за холодного мая в Северной столице продлили отопительный сезон. Накануне Piter.tv сообщал, что со среды Петербург перейдет на периодическое протапливание.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: кипяток , коммунальная авария , новости спб , появилось видео , происшествия спб , прорыв трубы , савушкина
Категории: Новости СПб

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