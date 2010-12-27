В переулке Макаренко машина провалились под землю

Очевидцы сообщают, что в переулке Макаренко из-за размыва грунта под асфальт ушла иномарка. на месте работают экстренные службы, закрыта часть улицы.

Неприятное ЧП произошло в центре Петербурга. В четверг, 18 мая, в переулке Макарова под асфальт частично ушел Chevrolet. Автомобиль бирюзового цвета передними колесами провалился в яму, образовавшуюся в асфальте у дома 15.

Подробностей инцидента нет. Но в переулке по проезжей части разнесено много грунта. Кажется, в этом месте произошел прорыв трубы, вода из которой вымыла часть земли под иномаркой. У соседней с пострадавшей машины даже видна лужа.

- Теплосети не выдерживают такого стремительного потепления на Макаренко и углу с Фонтанкой, - написал пользователь "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Антон Антонченко.

Как сообщают очевидцы, выезд из переулка на набережную реки Фонтанки закрыт. На фотографиях с места события видно, что опасную зону обнесли предупреждающей лентой. На месте работают сотрудники полиции и ремонтная бригада.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург