Проектировкой двух участков ВСД за 64 млн рублей займется компания из Петербурга

Московская компания сильно занизила стоимость контрактов на проектировку двух участков Восточного скоростного диаметра. Однако ее документы оказались не в порядке. Поэтому контракты получила фирма из Петербурга.

Подведены итоги конкурса на проектировку двух участков Восточного скоростного диаметра от ЗСД до Витебского проспекта и от Витебского до Союзного проспектов. По итогам конкурса победила петербургская компания "Институт "Стройпроект". Эту информацию опубликовали сегодня. 24 апреля, на сайте госзакупок.

Московская компания "Гипрогор" во время торгов почти на 50% снизила стоимость работ по обоим лотам. Первый участок они были готовы отрисовать за 15,5 миллионов рублей, а второй за 19,9 миллионов рублей. Смольный не признал компанию победителем, так как ее банковская гарантия оказалась выдана на месяц раньше.

Поэтому москвичи выбыли из состязания, а победителями стали АО "Институт "Стройпроект". Компания также занизила стоимость работ до 32 миллионов за каждый проект (вместо 38 и 38,4 миллиона рублей).

Ранее Piter.tv сообщал. что в проекте ВСД изменили спорный участок от Энергетиков до Коммуны. В частности, дорогу проложили дальше от жилых домов.