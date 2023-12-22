В ночь на 10 мая в Петербурге отменили разводку мостов

В ночь на 10 мая в Петербурге не будут разводиться в связи с празднованием Дня Победы. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале "Мостотреста".
Разводку мостов в отменяют в двух случаях: в нерабочие праздничные дни и из-за неблагоприятных погодных условий.
Актуальная информация о разводке мостов всегда доступна на сайте и на официальных страницах "Мостотреста" ("ВКонтакте", Telegram), а также в мобильном приложении "Мосты Петербурга".
Ранее Пиотровский прокомментировал возможный запрет на публикацию фото петербургских мостов.
Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"
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