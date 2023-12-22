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В ночь на 10 мая в Петербурге отменили разводку мостов
Сегодня, 10:30
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В ночь на 10 мая в Петербурге отменили разводку мостов

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Мосты не будут разводиться в связи с празднованием Дня Победы.

В ночь на 10 мая в Петербурге не будут разводиться в связи с празднованием Дня Победы. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале "Мостотреста".

Разводку мостов в отменяют в двух случаях: в нерабочие праздничные дни и из-за неблагоприятных погодных условий.

Актуальная информация о разводке мостов всегда доступна на сайте и на официальных страницах "Мостотреста" ("ВКонтакте", Telegram), а также в мобильном приложении "Мосты Петербурга".

Ранее Пиотровский прокомментировал возможный запрет на публикацию фото петербургских мостов.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"

Теги: санкт-петербург, спб гбу мостотрест
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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