Пиотровский прокомментировал возможный запрет на публикацию фото петербургских мостов

В Смольном разрабатывается проект постановления, который запрещает разглашение последствий атак беспилотников, а также публикацию фото и видеоматериалов, раскрывающих местоположение стратегических объектов.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский поставил под сомнение возможность полного выполнения запрета на распространение информации о объектах критической инфраструктуры в городе. Свои размышления он высказал в эфире радиостанции "Комсомольская правда" 23 апреля.

Напомним, что в Смольном разрабатывается проект постановления, который запрещает разглашение последствий атак беспилотников, а также публикацию фото и видеоматериалов, раскрывающих местоположение военных объектов, связи, энергетики, промышленных комплексов, мостов и портовых территорий.

Учитывая, что документ находится на стадии антикоррупционной экспертизы, Пиотровский призвал дать официальное разъяснение и обратить внимание на важные детали.

Ранее мы сообщили о том, что Пулковскому парку хотят вернуть историческое название.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"