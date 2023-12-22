Пиотровский прокомментировал возможный запрет на публикацию фото петербургских мостов

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский поставил под сомнение возможность полного выполнения запрета на распространение информации о объектах критической инфраструктуры в городе. Свои размышления он высказал в эфире радиостанции "Комсомольская правда" 23 апреля.
Напомним, что в Смольном разрабатывается проект постановления, который запрещает разглашение последствий атак беспилотников, а также публикацию фото и видеоматериалов, раскрывающих местоположение военных объектов, связи, энергетики, промышленных комплексов, мостов и портовых территорий.
Учитывая, что документ находится на стадии антикоррупционной экспертизы, Пиотровский призвал дать официальное разъяснение и обратить внимание на важные детали.
Ранее мы сообщили о том, что Пулковскому парку хотят вернуть историческое название.
Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"
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