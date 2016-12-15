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Станцию "Приморская" закрыли на вход из-за неисправного состава
Сегодня, 16:10
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Asyaromanenkova
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Станцию "Приморская" закрыли на вход из-за неисправного состава

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Пресс-служба метрополитена сообщает, что станцию "Приморская" закрыли на вход из-за сломавшегося состава.

В понедельник, 3 июля. станцию метро "Приморская" закрыли на вход в 15.51. Как сообщают в пресс-службе подземки, дело на этот раз не в бесхозном предмете. на станцию не пускают пассажиров из-за неисправного состава. Какая именно неисправность заставила работников метро оставить состав, пока не изветсно.

Поезда зеленой ветки следуют от станции "Рыбацкое" до "Василеостровской". Так как "Приморская" является конечной, до нее поезда пока просто не ездят. Поезда ходят с увеличенным интервалом.

О закрытии станции объявляют по громкой связи в метрополитене. Тем из пассажиров, кому надо было ехать до дальнего конца Васильевского острова, советуют пересаживаться на наземный транспорт. Но как всегда есть оптимисты, которые дожидаются открытия станции на соседней "Василеостровской".

ОБНОВЛЕНИЕ: Станция была закрыта на вход всего 25 минут. Уже в 16.15 "Приморская" начала работать в нормальном режиме. В пресс-службе метро отмечают, что движение на третьей линии осуществляется в полном объеме.

Фото: Мегаполис

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Теги: метро спб , новости петербурга , новости питера , новости спб , приморская
Категории: Новости СПб

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