В квартале Василеостровского района стартовала реконструкция наружного освещения

Квартал рядом со станцией метро "Приморская" получит современную систему освещения.

ГБУ "Ленсвет" приступило к масштабной реконструкции наружного освещения в квартале №6 Василеостровкого района Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Работы проводятся на территории, ограниченной Наличной улицей, проспектом КИМа, Уральской улицей и улицей Одоевского.

Проект предусматривает установку 480 современных светильников и опор освещения, 30 мощных прожекторов и прокладку около 17 километров кабельных линий. Новые источники света будут установлены возле поликлиники, библиотеки и Академии ледовых видов спорта "Динамо".

На данный момент монтаж опор освещения выполнен на 60%, а разработка траншей для прокладки кабельных линий - на 35%.

Ранее сообщалось, что наружное освещение появилось в двух переулках Выборгского района.

Фото: Piter.TV