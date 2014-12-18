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Наружное освещение появилось в двух переулках Выборгского района 
Сегодня, 14:01
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Наружное освещение появилось в двух переулках Выборгского района 

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Наружное освещение появилось в двух переулках Выборгского района.

4-й и 5-й Верхние переулки в промышленной зоне Выборгского района получили наружное освещение. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На освещенной местности расположены несколько предприятий, а также остановки общественного транспорта. Раньше эта территория не была освещена. 

В 4-м Верхнем переулке установлено 25 опор наружного освещения и 30 светильников, а в 5-м Верхнем переулке установлено 89 опор наружного освещения и 101 светильник. Освещение управляется дистанционно из диспетчерской ГБУ "Ленсвет".

Ранее сообщалось, что в Петербурге меняют освещение на набережной Фонтанки.

Фото: pxhere
 

Теги: освещение, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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