Наружное освещение появилось в двух переулках Выборгского района 

4-й и 5-й Верхние переулки в промышленной зоне Выборгского района получили наружное освещение. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
На освещенной местности расположены несколько предприятий, а также остановки общественного транспорта. Раньше эта территория не была освещена.
В 4-м Верхнем переулке установлено 25 опор наружного освещения и 30 светильников, а в 5-м Верхнем переулке установлено 89 опор наружного освещения и 101 светильник. Освещение управляется дистанционно из диспетчерской ГБУ "Ленсвет".
Ранее сообщалось, что в Петербурге меняют освещение на набережной Фонтанки.
Фото: pxhere
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