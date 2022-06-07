В Петербурге меняют освещение на набережной Фонтанки

Компания "Ленсвет" приступила к замене неизолированного провода на самонесущий изолированный на протяжении 6,6 километров линий уличного освещения. Кроме того, в рамках работ будут заменены тросовые растяжки, к которым крепятся фонари. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Последняя реконструкция сетей наружного освещения на набережной Фонтанки проводилась более 20 лет назад. Старые неизолированные провода требовали замены с учетом современных технологий и стандартов безопасности.
Ранее сообщалось, что на ЗСД обновили систему освещения.
Видео: комитет по энергетике Петербурга
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