При жесткой посадке Ан-26 в Саратовской области погиб один военный

Пять человек госпитализированы. В самолете были курсанты

Учебно-тренировочный полет военного самолета Ан-26 окончился жесткой посадкой и гибелью одного человека. Еще как минимум пятеро госпитализированы. По предварительным данным, самолет при заходе на посадку на аэродром Балашов не выдержал параметры снижения и ушел ниже глиссады (угла посадки). При жесткой посадке самолет загорелся.

Существует вероятность того, что происшествие – а как следствие, и трагическая гибель – могла произойти из-за неисправности одного из двигателей самолета.

Известно, что на борту было шесть человек. Один из них погиб.

Видео: из архива