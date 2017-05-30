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При жесткой посадке Ан-26 в Саратовской области погиб один военный

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Пять человек госпитализированы. В самолете были курсанты

Учебно-тренировочный полет военного самолета Ан-26 окончился жесткой посадкой и гибелью одного человека. Еще как минимум пятеро госпитализированы. По предварительным данным, самолет при заходе на посадку на аэродром Балашов не выдержал параметры снижения и ушел ниже глиссады (угла посадки). При жесткой посадке самолет загорелся.

Существует вероятность того, что происшествие – а как следствие, и трагическая гибель – могла произойти из-за неисправности одного из двигателей самолета.

Известно, что на борту было шесть человек. Один из них погиб. 

Видео: из архива

Теги: ан-26 , жесткая посадка , жесткая посадка военного самолета , самолет с курсантами , саратов
Категории: Новости России Происшествия

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