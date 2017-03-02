В сети появился новый трейлер фильма "Кухня. Последняя битва"

Создатели картины вновь заинтриговали поклонников нашумевшего сериала. За несколько часов ролик посмотрели уже десятки тысяч человек.

Сегодня, 2 марта, создатели "Кухни" порадовали фанатов новым трейлером предстоящей премьеры. Официальный канал сериала опубликовал на YouTube очередной ролик, который за несколько часов посмотрели уже десятки тысяч человек. Режиссеры трейлера вновь заинтриговали зрителей: международные соревнования по кулинарии, неожиданный сын Баранова и общение с президентом России. Премьера предстоящего фильма "Кухня. Последняя битва" запланирована на 20 апреля.

Сюжет повествует о молодых российских поварах, которые теперь завоевали и доверие самого президента. По его просьбе Виктор Баранов с командой отправляется на международное состязание в кулинарном искусстве. Россия, во что бы то ни стало, обязана победить. Однако на пути поваров встанут новые препятствия. Например, оказывается, что у Виктора есть сын, который будет представлять Францию. И неожиданно этот сын влюбляется в русскую девушку. А тут еще и Нагиев, за которым охотятся истинные кавказцы. Скандалы, интриги, расследования. Чем все закончится, узнаем в кино через полтора месяца.

Ранее мы сообщали, что 20th Century Fox порадовали фанатов новым трейлером фильма "Чужой: Завет".