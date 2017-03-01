В сети появился новый трейлер фильма "Чужой: Завет"

Создатели картины вновь заинтриговали поклонников. Ролик набрал уже 2,3 млн. просмотров.

В последний день зимы, 28 февраля, 20th Century Fox порадовали фанатов "Чужого" новым трейлером. Студия опубликовала на своей странице в YouTube очередной ролик, который уже взорвал сеть: менее чем за сутки видео посмотрели около 2,3 миллионов раз. Любопытно, что трейлер подписан, как: "Путь в рай начинается в аду". Мировая премьера предстоящего фильма запланирована на 19 мая 2017 года.

В основе сюжета картины "Чужой: Завет" история выживших членов экипажа "Прометея". Космическое судно "Завет" находит в просторах космоса далекую планету. Команде кажется, что на ней есть жизнь. Однако они совершенно не ожидают того, что им предстоит пережить.

Режиссером фильма выступил Ридли Скотт. В главных ролях мы увидим Кэтрин Уотерстон, известную по роли Тины в ленте "Фантастические твари", и несравненного Майкла Фассбендера, некогда исполнившего Магнето в "Людях Икс".

Видео: youtube, 20th Century Fox