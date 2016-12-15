Ужасающие новости из Ростова: в пожаре погибла женщина

Сильное пламя охватило один из домов в садоводческом товариществе. В результате ЧП погибла пожилая местная жительница.

В минувший понедельник, 3 июля, в Ростове-на-Дону загорелся частный дом. Инцидент произошел поздно вечером в садоводческом товариществе "Дружба МВД". Заметив огонь, шокированные очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, им удалось запечатлеть на видео крупный пожар.

По предварительным данным, сначала загорелось деревянное здание, пламя с которого моментально перекинулось на двухэтажный коттедж. Прибывшие на место происшествия пожарные боролись с огнем в течение часа.

К сожалению, не обошлось без человеческих жертв. В крупном пожаре погибла пожилая хозяйка дома.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить специалистам.

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