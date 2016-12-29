В Твери внедорожник вылетел на встречку и протаранил три машины

Появилось видео массового ДТП в Тверской области. Кроссовер превысил допустимую скорость и спровоцировал аварию с тремя встречными автомобилями.

Накануне утром, 19 января, в районе поселка Химинститут Тверской области водитель внедорожника "Рено Дастер", вероятно, превысил скорость и не справился с управлением, из-за чего вылетел на встречную полосу и протаранил "Мицубиси Лансер". После столкновения оба автомобиля врезались в "Ниссан Х-Трейл". Затем все три участника ДТП протаранили "Шкоду Октавия". На кадрах видно, как резко внедорожник вылетает на встречку. Одна из машин попыталась увернуться от удара и повернула вправо, однако её все равно зацепило. Массовая авария произошла на Московском шоссе около 09:20 утра.

В результате столкновения ряд травм получил виновник автокатастрофы. Его доставили в больницу, где медики диагностировали у мужчины ушиб грудной клетки, перелом стопы и ушиб головы. Врачи оказали ему всю необходимую помощь и отпустили горе-водителя домой.

В данный момент выясняют детали случившегося. Ранее мы сообщали, что в смертельное ДТП погибли годовалый ребенок и двое мужчин.

Видео: youtube, Видео пользователей Твериград