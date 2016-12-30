Смертельное ДТП: годовалый ребенок и двое мужчин скончались на месте в результате лобового столкновения легковушек

Три человека погибли в автокатастрофе под Пермью. Молодая девушка госпитализирована в тяжелом состоянии.

Сегодня днем, 19 января, в районе 13:30 на трассе Березовка – Тулумбасы в страшной аварии погибли двое мужчин и младенец. Девушка 20-ти лет доставлена в больницу с многочисленными повреждениями. Инцидент произошел на 5 км автодороги в Пермском крае.

Предположительно, 47-летний водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением и выехал на встречку. Он на полной скорости влетел в движущийся на него пикап. В результате лобового столкновения отечественный автомобиль буквально смяло. На момент аварии в машине находились 4 человека: годовалая девочка, двадцатилетняя девушка и двое мужчин. Очевидцы трагедии вызвали спасательные службы. К сожалению, 33-летний пассажир, водитель и младенец скончались на месте от полученных травм. Девушку в срочном порядке госпитализировали в больницу с многочисленными повреждениями. Известно, что ребенка перевозили без детского кресла.

В данный момент выясняют детали страшной трагедии. Спасательные службы предупреждают об опасности на дорогах. Во избежание аварий соблюдайте ПДД и скоростной режим. Помните, что детей необходимо перевозить в специальных креслах. Ранее мы сообщали, что автобус насмерть сбил человека на трассе в Карелии.