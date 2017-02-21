Появилось видео с презентации книги Александра Кержакова

Знаменитый футболист представил собственную книгу-автобиографию в одном из книжных магазинов Петербурге

Нападающий клуба «Зенит» провел презентацию автобиографической книги под названием «Лучший». После представления изданной автобиографии футболист остался на автограф-сессию для всех гостей. В рамках своего выступления Александр Кержаков поблагодарил тех, кто посетил презентацию, которая состоялась в одном из крупнейших книжных магазинов Петербурга.

Футболист добавил, что этот день не только день представления публике его книги, но и День языка. Говоря об автобиографии, Александр Кержаков пояснил, что попытался рассказать историю своей жизни до нынешнего момента. Он отметил, что книга будет интересна и полезна не только его поклонникам, но всем родителям, которые хотели бы отдать детей в спортивные секции. По словам футболиста, детей автобиография тоже заинтересует, так как научит трудолюбию и вере в себя.

Нападающий «Зенита» ответил и на вопрос о своих кумирах. Он подчеркнул, что они менялись, но главными кумирами для каждого должны быть родители.

Видео: Piter.tv